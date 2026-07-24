Москвичей предупредили об экстремальных ливнях на следующей неделе

В Москве на следующей неделе может выпасть месячная норма осадков. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Огромное количество осадков может пролиться за пять рабочих дней. Синоптик добавил, что последняя неделя июля окажется более теплой, но ее омрачат грозы и дожди.

«За пять рабочих дней на Москву выльется месячная норма осадков — до 80-88 миллиметров», — подчеркнул Тишковец.

Он не исключил, что 29 и 30 июля в мегаполисе пройдут экстремальные дожди с суточной интенсивностью до 30-40 литров на квадратный метр.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что вторая половина лета в столице окажется теплой. По его словам, температура будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее.

Теплой погоде способствует нагрев океанских вод, уточнил специалист.