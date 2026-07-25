Москвичей предупредили о дождях на выходных

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве будет до +25 градусов и дождь

В субботу и воскресенье в Москве ожидается до +25 градусов тепла и кратковременные дожди. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу ночью осадков не ожидается, а днем пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, его скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Температура воздуха в столице будет в пределах +23…+25 градусов тепла.

«В воскресенье в городе будет приниматься кратковременный дождь, ночью в столице без существенных осадков», — отметила синоптик.

Столбики термометров в этот день покажут +22…+25 градусов.

Ранее Позднякова заявила, что в Московском регионе последние дни июля будут соответствовать климатической норме. Днем температура воздуха будет достигать +25 градусов, а ночью — опускаться до +12…+15.