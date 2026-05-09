В московском метро пассажирам раздали буклеты с важными датами ВОВ

Для пассажиров Московского метрополитена подготовили три тысячи буклетов с важными датами Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Взять памятные материалы можно более чем на 30 стойках «Живое общение». Их выпустили совместно с Музеем Победы. Внутри — краткая хроника 11 переломных событий: от обороны Москвы в 1941 году до завершения Берлинской наступательной операции. Все даты выстроены в линию времени — формат удобен для чтения в дороге.

Буклеты напоминают о подвигах Красной армии, которые привели страну к победе над фашизмом. Авторы надеются, что такие материалы помогут сохранить связь поколений, расскажут о героизме предков и позволят почтить их память. Каждый пассажир может взять экземпляр с собой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы.