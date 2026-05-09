Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с 9 Мая. В своем канале в «Макс» он поздравил горожан с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Собянин назвал праздник дорогой и важной датой для каждого россиянина.

«День единства и мужества народа, прошедшего тяжелые испытания Великой Отечественной войны», — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что сердца москвичей наполняет гордость за подвиги ветеранов, память о которых будет жить вечно.

Ранее россиян с Днем Победы поздравили космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Они обратились к соотечественникам с борта Международной космической станции и напомнили о подвиге советских героев, одержавших победу над фашизмом благодаря стойкости и героизму.

Микаев отметил, что благодаря свершениям предков Россия может исследовать космос и строить будущее. Федяев поблагодарил тех, кто после войны поднял страну, и выразил надежду, что память о великих подвигах всегда будет жить в сердцах потомков.