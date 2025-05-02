«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков объявили в Москве

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за возможных заморозков предстоящей ночью. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«В период с 21:00 до 07:00 субботы, 3 мая, в столице в ночные и утренние часы местами возможны заморозки до -1 градуса», — сказали синоптики.

Гидрометцентр России предупредил, что «оранжевый» уровень опасности — предпоследний в цветовой шкале погодных предупреждений. Он указывает на сложные метеорологические условия, которые могут привести к стихийным бедствиям и ущербу.

В Московском регионе прошел мощный снегопад, побивший рекорд 1909 года. В столице выпало более 45% месячной нормы осадков. Не обошлось без последствий: поваленные деревья, поврежденные автомобили и выбитые окна.

Более 200 аварийных бригад занимаются устранением последствий непогоды в Подмосковье. Движение поездов на нескольких участках Савеловского направления МЖД затруднено.