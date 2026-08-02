Собянин назвал взрыв СВУ в ресторане на Кудринской площади жестоким терактом

«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь», — подчеркнул он.

Столичный градоначальник добавил, что установлением обстоятельств произошедшего заняты правоохранительные органы. Собянин заверил, что виновных в совершении этого преступления найдут, они понесут заслуженное наказание.

Подрыв самодельного взрывного устройства произошел в Москве в ресторане на Кудринской площади в 19:55 1 августа. Взрывчатку в летнее кафе Balzi Rossi, расположенное неподалеку от метро «Баррикадная», пыталась пронести женщина, но ее не пропустил охранник. Сотрудник погиб, его семье передадут премию Тиграна Кеосаяна.

Число пострадавших при взрыве в ресторане выросло до 21. На месте начали работу спецслужбы и бригады скорой медицинской помощи.