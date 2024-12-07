Роскосмос опубликовал снимок накрывшего Москву циклона

Российские спутники сделали снимок циклона, накрывшего столичный регион. Роскосмос в Telegram-канале опубликовал кадры из космоса.

Спутники корпорации следят за циклоном над Москвой.

«Центральный регион России накрыл снегопад», — подписали снимок в госкорпорации.

Снимок сделали на аппараты «Электро-Л» и «Арктики-М». По информации Роскосмоса, снежный покров в Москве вырастет до девяти сантиметров.

Жителям столичного региона пообещали скорые оттепели после 10-градусных морозов. К воскресенью в Москве и Подмосковье должно немного потеплеть. Погоду в столице назвали сплошными аномалиями.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что зима в европейской части России обещает быть неоднородной, но достаточно теплой.