Синоптик Цыганков указал на «сплошные погодные аномалии» в Москве

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков прокомментировал погоду в Москве. В российской столице наблюдаются «сплошные аномалии», отметил эксперт в беседе с RT .

«Допустим, ноябрь закончился на два градуса выше нормы. Но это еще не самый теплый (месяц — прим. ред.). Потому что прошлый год тоже был на два градуса выше нормы», — пояснил специалист.

Синоптик также указал на достаточно теплое начало декабря. Температура воздуха в первый день была на 4,5 градуса выше нормы. Однако уже в среду, 4 декабря, ситуация изменится, так как придет холодный фронт, предупредил Цыганков.