Россиянам пообещали теплую зиму

Вильфанд: этой зимой чаще будет теплая погода

Зима в европейской части России обещает быть неоднородной, но теплых дней будет больше, чем морозных. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы <…> преобладать будет более мягкая погода», — уточнил синоптик.

По его словам, это касается европейской части страны. На 5-10 градусов выше нормы температура ожидается в Сибири. Теплая погода будет преобладать особенно на севере региона. Однако Вильфанд подчеркнул, что по столичным меркам это все равно будут сильные морозы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что для начала декабря нынешняя температура в Москве считается высокой.