Жителям Московского региона пообещали скорые оттепели после 10-градусных морозов

Синоптик Леус: 10-градусные морозы в Московском регионе отступят к воскресенью

Первые 10-градусные морозы пришли в Московский регион, но задержатся ненадолго: к воскресенью в Москве и Московской области должно немного потеплеть, заявил в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Впервые с начала нынешнего холодного сезона температура воздуха в столичном регионе опустилась ниже 10-градусной отметки», — подчеркнул специалист.

Так, в Солнечногорске ночной минимум составил -10,4 градуса, а самая низкая температура в Подмосковье была в поселке городского типа Черусти, там столбики термометра упали до -11,5 градуса.

В столице мороз был чуть слабее (-5,4 градуса). И хотя это самое холодное значение с начала календарной зимы, декабрь пока все равно не превзошел осенний минимум 27 ноября, когда в Москве похолодало до -5,8 градуса.

«Морозы в столичный регионе пришли ненадолго, уже в воскресенье в центральные области Европейской России вернутся оттепели», — добавил Леус.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что погода в Москве состоит из «сплошных аномалий».