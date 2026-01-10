Прокуратура начала проверки из-за задержек рейсов в аэропортах Москвы

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверяет информацию о задержках рейсов в аэропортах столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Причинами задержек стали неблагоприятные метеоусловия и позднее прибытие воздушных судов», — отметили в пресс-службе.

Прокуратура внимательно следит за ситуацией и контролирует соблюдение прав пассажиров.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский функционируют специальные мобильные пункты, куда пассажиры могут обратиться с жалобами на нарушение их прав.

В Генпрокуратуре России также сообщили, что транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия в связи с задержкой рейсов в аэропортах московского авиаузла.

Плохие погодные условия вынудили временно закрыть на прилет все воздушные суда в международном аэропорту Шереметьево. Компании «Россия» и «Победа» откорректировали расписание рейсов из-за ограничений в воздушной гавани.

Как стало известно, из-за отмены и переноса рейсов возникли большие задержки с выдачей багажа. Один пассажир ждал шесть часов, чтобы забрать переноску с собакой.