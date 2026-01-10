Аэропорт Шереметьево закрыли до 08:00 на прилет из-за непогоды

Плохие погодные условия вынудили временно закрыть на прилет все воздушные суда в международном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Согласно заявлению, ограничения будут действовать до 08:00 по московскому времени. Пресс-служба пообещала продолжать информировать пассажиров и встречающих по мере поступления новых данных.

Ранее аэропорт из-за вынужденной задержки выдачи багажа совместно с двумя авиакомпаниями организовали адресную доставку багажа для пассажиров. Данной услугой предложили воспользоваться пассажирам, в багаже которых нет предметов срочной необходимости или требующих таможенного декларирования.