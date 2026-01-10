Собаку шесть часов продержали в зоне выдачи багажа Шереметьево без воды

Из-за отмены и переносов рейсов в аэропорту Шереметьево возникли серьезные задержки с выдачей багажа. Один из пассажиров смог получить переноску со своей собакой лишь через шесть часов ожидания, рассказал 360.ru очевидец Денис.

«Когда только прилетели и пытались понять, что происходит, в зоне выдачи нестандартного багажа при мне вынесли переноску с собакой. Хозяин первым делом напоил ее. Мы спросили, сколько он ее ждал. Говорит, что шесть часов», — отметил он.

Мужчина рассказал, что одна из пассажирок летела в Петербург с Камчатки, но застряла в московском аэропорту и пропустила поезд. Свой чемодан она ждала почти девять часов. Многие люди были на нервах из-за сбоев в расписании.

Другой пассажир сообщил 360.ru, что получил багаж спустя 11 часов ожидания. Он отметил, что при выдаче чемоданов все «аплодировали, хлопали и визжали от счастья».

«Восемь часов нас держали в самолете из-за того, что не было свободного трапа. Потом подъехал трап, но не было свободных автобусов. В общем и целом багаж я получил спустя 11 часов», — объяснил мужчина.

Ранее в пресс-службе аэропорта подтвердили, что задержки в выдаче чемоданов возникли из-за замедления работы техники в условиях мощного снегопада. Пассажирам авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» предложили услугу доставки багажа на дом.