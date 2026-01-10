«Россия» и «Победа» откорректируют расписание из-за ограничений в Шереметьеве

«Россия» и «Победа» изменят расписание рейсов 10 января из-за ограничений в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили пресс-службы авиаперевозчиков.

Аэропорт Шереметьево объявил о временном ограничении на прием самолетов с 05:00 до 10:00 по московскому времени. Вылеты осуществляются без изменений.

«В связи с ограничениями на прием рейсов в аэропорту Шереметьево 10 января авиакомпания „Россия“ вынужденно корректирует расписание полетов в течение сегодняшнего дня, в том числе путем отмены части рейсов», — сообщили в пресс-службе «России».

Некоторые рейсы, прибывающие в Москву, отправляются на запасные аэродромы.

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот». Пассажирам посоветовали перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота».

Из-за ограничений на прием рейсов в Шереметьево авиакомпания «Победа» также вынуждена изменить расписание. Некоторые рейсы отменяются. Часть рейсов, прибывающих в Москву, перенаправляются на запасные аэродромы, уточнили в пресс-службе.

Как рассказала 360.ru рассказала пассажирка Елизавета. В аэропорту Шереметьево спокойная атмосфера, однако многим пассажирам не хватает мест для сидения. В результате они вынуждены устраиваться на лестницах или полу. Авиакомпании обеспечили пассажиров задержанных рейсов напитками и едой.

Также из-за отмены и переноса рейсов в появились большие задержки с выдачей багажа. Один пассажир смог забрать переноску с собакой только через шесть часов ожидания.