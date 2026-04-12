Первые цветки сакуры раскрылись в Аптекарском огороде

В Аптекарском огороде раскрылись первые цветки сакуры. Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада МГУ.

«Свершилось! Вишня Саржента, самая крупная и обожаемая сакура Аптекарского огорода, раскрыла первые цветки! Уже завтра начнется цветение в полную силу, и настанет главная сакурная неделя года!» — поделились в саду.

Сакура будет цвести всего несколько дней. Для пенсионеров, школьников и студентов в понедельник до 12:00 вход бесплатный.

В конце марта сезон цветения сакуры начался в Японии. В Токио он совпал с первым теплым выходным после дождей, поэтому местные жители заполнили парки и скверы.

Однако одна из главных японских традиций — любование сакурой — оказалась под угрозой: климатические изменения могут поставить выживание деревьев под угрозу. Вишня начала расцветать позже обычного и приносить меньше цветков.