Сегодня 10:28 Цвет сакуры уйдет в прошлое? Как изменение климата убивает символ Японии Биолог Сафонов: нужно постепенно заменять старые капризные сорта сакуры на новые 0 0 0 Фото: Цветение сакуры, парке в Токио / jn1 / www.globallookpress.com Эксклюзив

Интересное

Япония

Цветы

Глобальное потепление

Климат

Япония бьет тревогу: сакура может уйти в небытие, а вместе с ней — множество традиций, которые существовали больше тысячи лет. Да и отток туристов, что ездили смотреть на цветущую вишню, больно ударит по карману. Что угрожает этим прекрасным деревьям и как их спасти, разбирался 360.ru.

Почему Япония может потерять сакуру Один из самых главный символов Японии — цветущая сакура — оказался под угрозой вымирания. Она нуждается в глубоком покое при низких температурах. Теплые зимы и раннее наступление весны привели к тому, что деревья расцветают позже обычного и довольно скудно: цветов мало, и они быстро опадают, указали в исследовании International Journal of Biometeorology. Пока потепление касается южных регионов, но в ближайшие годы может добраться до Токио, Киото и Осаки, так что выживание сакуры под вопросом. А ведь она приносит стране почти девять с половиной миллиардов долларов в год: чтобы посмотреть на хрупкие белые и розовые цветы, в Японию съезжаются со всего мира. Кроме того, в стране повсеместно проходят красочные фестивали и множество тематических мероприятий. Причем со всем этим нужно успеть обернуться очень быстро: сакура цветет всего одну-две недели, если повезет и не случится дождя и ветра. Также под угрозой оказалась традиции ханами, которой более тысячи лет.

Фото: Li Yibo / www.globallookpress.com

Как просыпается сакура Повышение зимней температуры даже всего на два градуса может полностью разрушить механизм выхода сакуры из спячки. Биолог Дмитрий Сафонов пояснил 360.ru, что это дерево зимой непременно должно промерзнуть. Холод для него не враг и не стрессовый фактор, а наоборот, необходимое условие для нормального развития.

Формирование цветочных почек у сакуры начинается еще летом. Чтобы они не распустились во время случайных зимних оттепелей, природа и создала механизм глубокого физиологического покоя, который называется эндодормантность, или эндогенный (глубокий) покой.

Для выхода из этого состояния сакуре необходимо накопить определенное количество так называемых холодовых часов, рассказал биолог. Каждое дерево ведет свой счет, и у каждого сорта собственная норма — сколько нужно набрать за зиму, чтобы правильно проснуться. Благодаря этому нет путаницы между короткой зимней оттепелью и настоящей весной. «Когда сумма достигнет нужного числа, японская вишня будет точно знать: зима прошла, и можно смело цвести. Если образно выразиться, это как сигнал будильника. Но если зима слишком теплая, будильник просто не срабатывает. Дерево не понимает, что весна пришла, так как его биологические часы ломаются», — уточнил биолог.

Фото: мальчишки гуляют под деревьями сакуры в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая / Ou Dongqu / www.globallookpress.com

Как можно защитить сакуру Защитить уже растущую сакуру от последствий потепления довольно сложно, особенно если речь идет о старых деревьях, признался Сафонов. Климат меняется глобально и слишком быстро, чтобы они могли успеть как-то адаптироваться к нему естественным путем. Но есть минимум два пути спасения растений.

Можно попробовать вывести новые теплолюбивые сорта, которым нужно совсем немного холода, чтобы проснуться. Вместо того чтобы пытаться изменить климат в Японии на какой-то отдельно взятой территории на юге, где цветут сакуры, мы можем взять и адаптировать сами растения к новым условиям.

Биолог отметил, что в мире уже существует множество их сортов и гибридов, которые генетически требуют меньшего количества холодовых часов для пробуждения. Обычной сакуре нужно два месяца мороза, а новичкам хватает и двух недель. Наверняка в будущем в парках станут сажать именно такие деревья. «Второй путь, пусть и нереальный, — это искусственно охлаждать деревья зимой. Почему нереальный? Потому что нужно охлаждать миллионы деревьев по всей стране. Это звучит безумно и даже технически нереально. Так что самый реальный выход — постепенно заменять старые капризные сорта сакуры на новые», — резюмировал Сафонов.

Интересно В мире существует более 600 сортов и разновидностей сакуры. Они отличаются цветом — от белого до насыщенно-розового и даже зеленого, формой цветка — простые или махровые, а также сроками цветения. В Японии наиболее распространен сорт Йошино, или Somei Yoshino. Кстати, в отличие от обычной вишни, плоды сакуры (если они есть) в пищу не употребляют. А вот засоленные лепестки и листья используют в чае и сладостях. Кроме того, считается, что пыльца, упавшая с цветов в сакэ, приносит здоровье, поэтому пикники под этим деревом — древний и уважаемый обычай.

Почему в Японии меняется климат Главная причина изменения климата — глобальное потепление, вызванное деятельностью человека. Люди сжигают уголь, нефть, в воздух попадает углекислый газ, который и задерживает тепло. Планета нагревается и становится горячее, отсюда и рекордная жара в Стране восходящего солнца, пояснил биолог. Он добавил, что и море вокруг Японии нагревается быстрее, чем в среднем по всему миру. Нагретый океан отдает больше тепла и влаги в атмосферу, делая воздух над родиной сакуры еще теплее и жарче. И потепление не только обязательно доберется до Токио, Киото и Осаки, но и выйдет далеко за их пределы.

Если ничего не менять, то к 2100 году температура в Японии в среднем вырастет на четыре с половиной градуса по Цельсию. Климат станет совершенно другим, так как количество летних дней вырастет, а зимних, соответственно, сократится. К сожалению, полностью остановить потепление в отдельно взятой стране невозможно.

Это глобальная проблема, и одна Япония с ней не справится. Даже если она совсем перестанет выбрасывать парниковые газы, это абсолютно ничего не изменит. Другое дело, если к решению проблемы подключатся Китай, Европа, США и другие страны. Нужно действовать общими усилиями, подчеркнул биолог.

Фото: Li Xin / www.globallookpress.com

Ханами: что это за традиция Ханами, любование цветением сакуры — давняя японская национальная традиция. Она появилась во второй половине VIII века, и изначально японские эстеты из аристократии ценили сливы и кусты леспедецы. А смотреть на вишню любили в простых сельских районах, и местные поэты посвящали ей стихи задолго до того, как это стало мейнстримом. Сакура стала национальным цветком Японии в IX веке. В те времена это было горное дерево, так что для любования цветами приходилось выбираться из города. Первую такую официальную вылазку — «цветочный пир» — организовал император Сага в 813 году. С тех пор ханами стала ежегодной традицией двора, вплоть до 30 годов прошлого столетия.

Фото: дамы во дворце наслаждаются цветением сакуры, 1894 год / Публичное достояние

Собиратель земель японских Тоетоми Хидэеси после захвата власти в стране устроил в 1598 году столь пышное любование сакурой, что оно надолго стало популярным сюжетом для театральных постановок. А уж сколько картин, стихотворений и легенд посвятили японской вишне — не перечислить. В коротком цветении сакуры романтики видели отражение быстротечности жизни, лепестки цветов ассоциировались с храбростью и чистотой помыслов. Сейчас традиция ханами шагнула далеко за пределы Японии. А сами деревья появились во многих уголках мира, в том числе в России, Нидерландах, Соединенных Штатах и других странах.

Интересно «Сакура Века богов» сорта эдо-хиган считается самой древней японской вишней. Она растет в буддийском храме Дзиссо-дзи в префектуре Яманаси, город Хокуто. По легенде, дерево посадил герой-полководец, принц Ямато Такэру еще в I веке нашей эры. Несмотря на возраст, эта сакура до сих пор продолжает цвести каждый год.

Где в России растет сакура Японцы активно сажали сакуру на Сахалине — это был один из вариантов застолбить свою территорию. Когда остров переехал в СССР, советские люди получили и шикарный специальный императорский сад с хорошо акклиматизировавшимися деревьями. Сроки их цветения варьировались от года к году в зависимости от погоды. Увидеть цветущую сакуру россияне могут в Санкт-Петербурге: в Ботаническом саду Петра Великого, Саду дружбы на Литейном проспекте и в Приморском парке Победы. Сочи может похвастать японской вишней в Саду русско-японской дружбы, парке «Южные культуры» и, разумеется, в Дендрарии. В Челябинске место красоты — сад имени Пушкина, в Крыму — Никитский сад.

Фото: «Японский сад» в цеху по производству труб большого диаметра на Челябинском трубопрокатном заводе / Александр Кондратюк / РИА «Новости»

Сакуры украшают набережную возле Музея мирового океана, Ботанический сад БФУ имени Иммануила Канта и скверы Калининграда. В Краснодаре полюбоваться на хрупкие розовые цветы можно в парке Галицкого. Аллея сакур есть возле Университета экономики и сервиса и в ботсаду во Владивостоке, а также в садах Всесоюзного института растениеводства за городом. Что до Москвы, то тут самая известная площадка — «Японский сад» Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина. Там собрано около 250 деревьев разных сортов, а самое большое достигает пяти метров в высоту. Вход в сам сад бесплатный, а вот за свидание к сакурам придется отдать деньги и выстоять немаленькую очередь, особенно в выходные и праздничные дни.

Фото: сакура на Смоленской-Сенной площади, Москва / Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Вход в «Аптекарский огород» тоже платный, там цветут три вида сакуры, включая и ту, что привезли со склонов горы Фудзияма в 2010 году. Также деревья можно найти на Воробьевых горах: на аллее у главного здания МГУ растут 50 сакур, подаренных российской столице руководством Токио. Зато в Бирюлевском дендропарке Москвы на цветы японской вишни можно полюбоваться абсолютно бесплатно. Главное — протолкаться через толпу блогеров. Или можно съездить в Екатерининский парк, где сакура растет у Большого пруда. Тем, кто хочет посадить японское дерево у себя на участке, стоит отправиться в Подмосковье. В Московской области есть несколько питомников, где можно купить саженцы сортов «курильская вишня» или «эдзо-яма», адаптированных к климату столичного региона.