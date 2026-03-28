Токийцы заполнили парки и скверы для любования сакурой

В Токио пик цветения сакуры в столице совпал с первым после дождей теплым выходным, и местные жители заполонили парки и скверы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Горожане расположились под деревьями с ковриками для пикника. Вокруг работают палатки и фургоны с едой, многие принесли с собой закуски, сакэ и пиво. Популярностью пользуются и водные прогулки — с катеров открывается вид на набережную реки Мэгуро.

Сезон цветения в Токио начался 19 марта. Пик наступил на два дня раньше, чем в прошлом году, и на три дня раньше среднестатистического. Сейчас первые лепестки уже начали опадать, но ближайшие дни обещают быть сухими.

Обычай «ханами» — любования цветами — уходит корнями в глубокую древность. Сегодня его формы разнообразны: от шумных пикников компаниями до уединенных прогулок под цветущими деревьями.