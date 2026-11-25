В Москве планируют осуществить проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

В проект планируют вовлечь участок в 79-м квартале Хохловки на Нижегородской улице, дом 83Б.

По словам Владислава Овчинского, у жителей пятиэтажного дома, который не включен в действующую программу реновации, появилась возможность переехать в современное комфортное жилье благодаря механизму КРТ.

«Решение об участии в проекте собственники помещений и наниматели по договорам соцнайма смогут принять добровольно по итогам голосования. Москвичам предоставят новые равнозначные квартиры в этом же районе. Жилая площадь и количество комнат там будут не меньше, чем в освобождаемых, а общая площадь увеличится за счет более просторных кухонь, прихожих, коридоров и санузлов», — рассказал Владислав Овчинский.

Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся более 470 проектов КРТ общей площадью более 4,7 тысячи гектаров. Программу реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.