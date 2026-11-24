Церемония национальной премии общественного признания «Лицо Нации. МАМА» состоялась в Москве. Мероприятие проводится второй год подряд перед Днем матери.

Церемонию провели в Колонном зале, со сцены прозвучали истории пятнадцати мам из разных регионов страны. На мероприятии общекультурного проекта собрались женщины, чьи дети добились значимых результатов и многое сделали для помощи другим.

«Второй раз мы собираемся на церемонию премии „Лицо Нации. МАМА“. Каждый год мы смотрим нам мам и детей, которые присылают все больше и больше писем и заявок», — отметила председатель правления Ассоциации благотворительных фондов «Лицо нации».

На сцене показали документальные фильмы, рассказывающие о матерях летчика-космонавта, пожарного, героя СВО. Премию посвятили женщинам, чья любовь, сила, мудрость и ежедневный труд становятся опорой не только для семьи, но и для всего общества.