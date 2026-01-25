Останкинская башня покрылась льдом из-за сильных морозов в Москве

В Москве Останкинская телебашня покрылась льдом и снегом из-за сильных морозов. Видео, на котором видно, как побелела конструкция, оказалось в распоряжении 360.ru.

В московском регионе снова сильно похолодало. Минимум прошедшей ночи в столице составил -15 градусов.

А вот Подмосковье вывело морозы на новый уровень. Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы, а столбики термометров показали -30 градусов.

Между тем синоптики предупреждают, что в ночь на понедельник в столице температура воздуха опустится до -15…-20 градусов. Но со вторника начнет теплеть — погоду будет определять атлантический циклон.

Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина посоветовала россиянам в мороз надевать термобелье, не забывать про шапку и перчатки, а также пользоваться колд-кремами на открытые участки лица, чтобы защищать кожу от воздействия холода. Так же важно и правильное питание.