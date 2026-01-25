В Подмосковье ударили 30-градусные морозы

Синоптик Леус: минувшая ночь в Подмосковье стала самой холодной с начала зимы

В ночь на воскресенье на Подмосковье обрушились сильные морозы — до -30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале .

В Москве на метеостанции ВДНХ в 06:00 температура опустилась до -14,8 градуса. На Балчуге было -14,3 градуса, а в Тушино — -15 градусов.

«Пока единственное место, где ударил 30-градусный мороз, это Черусти — подмосковный полюс холода, где термометр показывает -30,3 градуса», — написал синоптик.

Самые низкие температуры зафиксированы в Мелихове (-29,4 градуса), Луховицах (-29,2 градуса), Серпухове (-29,1 градуса) и Коломне (-28,4 градуса).

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале написал, что «Подмосковье вывело морозы на новый уровень».

«Там минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы», — отметил он.

Последний раз такие морозы в Московской области были больше двух лет назад: 13 января 2024 года в Клину зафиксировали температуру -32,7 градуса.

По его словам, большая вероятность, что сегодняшние сутки станут пиком нынешней холодной волны.

Позже синоптик добавил, что на многих метеостанциях южного региона Московской области среднесуточная температура воздуха 24 января опустилась ниже -20 градусов.

Ранее россиянам рассказали, как правильно одеваться в сильные морозы. Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина напомнила, что необходимо выбирать многослойную одежду и не забывать про термобелье. Полезно использовать специальный крем, защищающий кожу от воздействия холода.