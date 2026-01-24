24 января 2026 19:39 Январская оторопь: какие погодные испытания ждут москвичей до конца зимы Метеоролог Позднякова: мороз усилится в Москве в ночь на 25 января 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Каких еще погодных сюрпризов ждать жителям столицы — в материале 360.ru.

Морозная ночь 24 января На базовой станции ВДНХ минувшей ночью температура воздуха опустилась до -17,3 градуса. Показатель стал самым низким с начала сезона. Предыдущий рекорд зафиксировали 24 декабря, когда столбики термометров опустились до -16,4 градуса. В других районах столицы температура колебалась от -14,5 на Балчуге до -20 — в Бутове. В Новой Москве и Михайловском морозы усилились до -26,4 градуса. В Подмосковье разброс минимальных температур оказался еще более значительным: от -14,2 в Солнечногорске до -28,2 в Черустях.

Фото: Медиасток.рф

Однако эти показатели вряд ли можно назвать рекордом, отметила в комментарии 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Может быть, это рекорд года, сезона. Но подводить итоги сезона еще рано, потому что зимний сезон не кончился. Да и январь еще тоже не кончился. Мы ожидаем, что температура в ночь на воскресенье будет еще более низкой», — добавила она.

Фото: РИА «Новости»

Прогноз погоды на конец января в Москве Центр антициклона опускается, атмосферное давление растет, погода становится менее облачной, рассказала Позднякова.

Сегодня Москву от более сильного выхолаживания прикрыла облачность, большую часть ночи погода была облачная. Мы считаем, что завтра облаков будет меньше и поэтому температура воздуха будет более низкая, чем то, что мы наблюдали прошедшей ночью. Татьяна Позднякова

В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до -15…-20 градусов. Со вторника температура воздуха начнет значительно повышаться — погоду будет определять атлантический циклон. «Он принесет нам снег, причем сильный, что вызовет налипание и накат на дорогах. Обстановка будет сложная. Днем 27-го максимальная температура -2…-7. И такая же температура у нас длится практически до 28-го и 29-го числа. Температура воздуха в предпоследние дни января будет выше климатической нормы где-то градуса на три-четыре. Такие резкие перепады», — сообщила метеоролог.

Фото: РИА «Новости»

По ее словам, сутки будут холоднее нормы на 12-14 градусов, уже с середины недели температура поднимется на два-четыре градуса выше нормы. По данным RT, в некоторых районах Подмосковья столбики термометров могут опуститься до -30 градусов 25 января.

Фото: РИА «Новости»

Какой будет погода в Москве в феврале Модели долгосрочных прогнозов указывают на положительные аномалии температуры в Москве, сказала Позднякова. «Нельзя сказать, что февраль будет теплый, нет. Температура воздуха останется отрицательной. В феврале средняя месячная температура в Москве порядка минус -5…-5,5 градуса. Даже если будет средняя -3…-4 — это тоже хорошо, выше нормы. А как будет распределяться температура внутри месяца, пока сказать довольно сложно», — заключила метеоролог.