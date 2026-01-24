Россиянам рассказали, как правильно одеваться в сильные морозы

Врач Паршина: в морозы нужно надевать термобелье и многослойную одежду

В сильные морозы россиянам стоит выбирать многослойную одежду и не забывать про термобелье. Также полезно использовать специальный крем, защищающий от воздействия холода. Об этом рассказали РИА «Новости» в медицинской компании «СберЗдоровье».

«Важную роль в защите от холода играет одежда. Основной принцип — слои. Следует выбрать несколько слоев одежды, которые будут помогать сохранять тепло и защищать от холода», — объяснила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина.

Терапевт рекомендует начать с термобелья — кофты и штанов. Сверху следует надеть обычную одежду: свитер и брюки. Завершить образ нужно теплой верхней одеждой, например пуховиком или курткой. И важно не забывать про теплые носки, шапку, шарф и перчатки — они защитят самые уязвимые к холоду части тела.

«Помните о важности нанесения колд-кремов на открытые участки лица, губ — эти средства помогают защищать вашу кожу от воздействия холода», — посоветовала Паршина.

Защититься от холода поможет правильное питание. Организм тратит больше энергии на поддержание оптимальной температуры, поэтому важно выбирать продукты, богатые белками, овощами и фруктами. Регулярное употребление горячих напитков, таких как чай или кофе, также способствует согреванию.

Накануне в Московский регион вернулась по-настоящему морозная погода — местами температура снова опустилась ниже −20 градусов. Синоптики предупредили: в выходные морозы усилятся. В воскресенье ночью в столице будет -20…-22 градуса, а по области — до -28 градусов. Днем этот день станет самым холодным с начала зимы.