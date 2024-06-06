Осадки в Москве за одну ночь практически закрыли июньскую норму

В Москве ночью выпало 53 миллиметра осадков. Это две трети месячной нормы, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«Вечером в среду, всего за несколько часов, на Москву вылилось около двух третей от июньской нормы дождей», — объявил он.

Базовая метеостанция ВДНХ зафиксировали 53 миллиметра осадков с 21:00 5 июня по 03:00 6 июня. Леус уточнил, что это 69% от месячной нормы для июня в Москве.

Грозовые ливни с градом и порывистым ветром, по информации синоптика, принесет в столицу атмосферный фронт, связанный с циклоном над востоком европейской части России. Леус предупредил, что температура воздуха 6 июня останется высокой — в Москве +24…+26 градусов, в Подмосковье +22…+27 градусов. Поднимется юго-западный ветер с переходом на северо-восточный.

Сильные дожди прогнозировали в Москве в начале недели. Синоптик Татьяна Позднякова заявляла, что осадки освободят воздух об вредных примесей и тополиного пуха.