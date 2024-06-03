Накрывший Москву ливень очистит воздух от примесей и тополиного пуха

Синоптик Позднякова: при ливне в Москве выпадут 10-14 мм осадков и осядет пух

Утром 3 июня на Москву обрушился сильный ливень, местами с грозами. Выпадет до 14 миллиметров осадков, осядут тополиный пух и вредные примеси, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В центре Москвы прошедшая ночь, по словам специалиста, стала самой теплой за весь период наблюдений. Станция на ВДНХ зафиксировала +17,7 градуса, на Балчуге +20,8 градуса, в Подмосковье столбик термометра не опустился ниже +13 градусов. Позднякова заявила, что такая температура сопоставима с крымской.

Синоптик предупредила, что утром зона грозовой деятельности приблизилась к столице, атмосферное давление понизилось. Ожидалось, что после девяти часов утра очаги гроз появятся на юге города.

«Дожди ливневого характера местами могут пополнить копилку месячных осадков на 10-14 миллиметров. Они частично очистят воздух в городе не только от вредных примесей, но и от тополиного пуха», — предупредила специалист.

Центр «Фобос» прогнозировал снижение температуры в Москве. В течение недели днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.