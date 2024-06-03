Москвичам пообещали жару в первую неделю лета

В первую рабочую неделю лета жителей Москвы ждет теплая погода, однако вероятны осадки. Об этом 360.ru сообщил синоптик, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В течение первой недели месяца нас ожидает настоящая летняя погода, разнообразная, но летняя. Первая половина недели будет очень теплой, температура примерно на +5 градусов выше нормы. Атмосферное давление отличается от климатической нормы на 3-4 миллиметра ртутного столба, теплый воздух будет перемещаться с юга, количество облаков понизится», — сказал он.

Вильфанд отметил, что на первой рабочей неделе месяца установится тот температурный режим, который обычно бывает в конце июня — начале июля.

В понедельник и вторник воздух прогреется до +27 градусов, в среду повысится до +29 градусов. Однако в пятницу начнется понижение, потому что Москва окажется в зоне переноса воздушной массы с запада, пояснил синоптик.

«Неустойчивость будет вызывать осадки, но это естественная ситуация для лета. Не заунывные дожди, а с солнцем, веселая и хорошая погода», — добавил синоптик.

Ранее метеоролог Позднякова сообщила, что при ливне в Москве 3 июня выпадут 10-14 миллиметров осадков и осядет пух.