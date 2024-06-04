«Не исключен град». Москвичей предупредили о приближающихся дождях и грозах

Воздух в Москве во вторник прогреется до плюс 25 градусов, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он рассказал, что в некоторых районах столицы может даже выпасть град. По его словам, 4 июня погоду в городе сформирует прохладная часть циклона с центром над западными районами Архангельской области.

«В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах не исключен град», — указал Леус.

Специалист добавил, что максимальная температура в столице во вторник составит +23...+25 градусов, а в Подмосковье — +21...+26 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей, что в первую неделю июня их ждет разнообразная летняя погода. С пятницы в столице ожидается понижение температуры из-за переноса воздушной массы с запада, уточнил синоптик.