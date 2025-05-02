Упавшие деревья нарушили движение поездов на Савеловском направлении МЖД

На Савеловском направлении Московской железной дороги движение поездов затруднено из-за упавших деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД Соревнование — Большая Волга, Вербилки — Савелово, а также двухпутном Катуар — Лобня», — отметили в пресс-службе.

Идут работы по ликвидации последствий непогоды. Для обеспечения транспортного сообщения будут задействованы специальные автобусы. Московская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Снег накрыл западную и северную части Москвы, а также Подмосковье, выпало рекордное за 116 лет количество осадков.

В пятницу в Москве будет дождливо, возможен порывистый ветер, а температура поднимется максимум до +8 градусов, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.