Воробьев рассказал о работе коммунальных служб после снегопада в Подмосковье

Ночью в Подмосковье из-за мокрого снега возникла наледь на проводах, ветром повалило деревья. Более 200 аварийных бригад занимаются устранением последствий непогоды, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Он подтвердил, что в ряде населенных пунктов в Московской области жители остались без света. Бригады Россетей и Мособлэнерго восстанавливают подачу электроэнергии, а коммунальные службы совместно с МЧС расчищают дороги и убирают упавшие деревья.

«По всей области обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек», — отметил Воробьев.

Больше всего от отключений пострадали северные и северно-западные округа — Талдом, Дмитров и Сергиев Посад, добавил он.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — подчеркнул губернатор.

В начале мая в Москве выпало более 45% от месячной нормы осадков. На Московскую область обрушились снегопады — местные жители активно делятся в соцсетях фотографиями снеговиков и снежных пейзажей.