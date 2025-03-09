Национальный праздник весны «Мэрцишор-2025» прошел в Гостином дворе

В Гостином дворе прошел фестиваль «Всероссийский Мэрцишор-2025». Это национальный праздник весны, который широко отмечают в Молдавии в начале марта.

Сами гости праздника приняли участие в установлении мирового рекорда «Дерево с самым большим количеством мэрцишоров на дереве». Для этого было необходимо повесить на дерево, расположенное рядом со сценой, более трех тысяч мэрцишоров.

И рекорд был побит — представители из Книги рекордов России зафиксировали 3017 мэрцишоров. В рамках мероприятия прошли различные мастер-классы, а гостей познакомили с молдавской культурой.

«Сегодня здесь очень большая диаспора у нас, сохранение традиций культурных, наследия — это очень важно. Сегодня, к большому сожалению, мы видим, когда молдавские власти проявляют недружественные акты, когда закрывают Российский дом и так далее. <…> Мы хотим, чтобы русская культура продолжала быть в массах», — сказал политик, меценат, лидер блока «Победа», член попечительского совета АНО «Евразия» Илан Шор.

Напомним, праздник организовал Культурно-образовательный центр Молдовы в России. Ранее в Химках отметили первый весенний и один из самых важных праздников — Международный женский день. Гости поучаствовали в тематических играх, акциях и мастер-классах в парках Толстого, Величко и «Дубки».