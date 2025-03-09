Международный женский день отметили в Химках

Международный женский день отметили в парках Толстого, Величко и «Дубки» в Химках. Гости поучаствовали в тематических играх, акциях и мастер-классах.

Праздник начался с акции «Вам любимые!». Гости приняли участие в мастер-классе по созданию поздравительной открытки и танцевальной фитнес-тренировке.

В парке «Дубки» для посетителей организовали ярмарку изделий местных мастеров «Сделано с любовью» и мастер-класс по программированию.

Главная цель мероприятий — выражение благодарности и признательности женщинам за неоценимый вклад во сферах жизни.

В Химках подготовили насыщенную развлекательную программу к Международному женскому дню во всех микрорайонах города. Жители и гости увидели концерты, поучаствовали в спортивных соревнованиях и познавательных встречах.