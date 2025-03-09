Международный женский день отметили в Химках

Международный женский день отметили в парках Толстого, Величко и «Дубки» в Химках. Гости поучаствовали в тематических играх, акциях и мастер-классах.
Праздник начался с акции «Вам любимые!». Гости приняли участие в мастер-классе по созданию поздравительной открытки и танцевальной фитнес-тренировке.
В парке «Дубки» для посетителей организовали ярмарку изделий местных мастеров «Сделано с любовью» и мастер-класс по программированию.
Главная цель мероприятий — выражение благодарности и признательности женщинам за неоценимый вклад во сферах жизни.
В Химках подготовили насыщенную развлекательную программу к Международному женскому дню во всех микрорайонах города. Жители и гости увидели концерты, поучаствовали в спортивных соревнованиях и познавательных встречах.
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