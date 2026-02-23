На севере Москвы снег со льдом рухнул на две машины при въезде в туннель

На севере Москвы в Ходынском туннеле снежная масса со льдом упала на два автомобиля. В результате пострадала девушка, узнал 360.ru.

Случай произошел при въезде в туннель. По предварительным данным, на машины обрушился пласт льда. У одной из пострадавших — перелом носа, ей оказывают помощь на месте.

Обстоятельства происшествия уточняются. Информация о других пострадавших и масштабе повреждений автомобилей не поступала.

За эту зиму падения льда и сосулек неоднократно травмировали россиян. Так, в Нижнем Новгороде 19-летняя девушка погибла из-за падения наледи с крыши.

В январе в Москве кусок льда упал с жилой высотки на коляску с ребенком. К счастью, малыш не пострадал.

Также в столице после падения сосульки во время работ по очистке кровли погибла женщина. Происшествие попало на видео.