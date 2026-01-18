Кусок льда упал с жилой высотки в коляску с ребенком на юго-востоке Москвы

Shot: ледяная глыба упала в коляску с младенцем с 20-го этажа жилого дома

Оторвавшийся кусок льда упал с 20-го этажа жилого комплекса «Кварталы 21/19» в коляску с младенцем. Об этом со ссылкой на очевидца происшествия сообщил телеграм-канал Shot .

По словам свидетеля, льдина упала в коляску с ребенком на глазах у матери.

Обеспокоенная женщина начала вытаскивать глыбу и, увидев, что ребенок не шевелится, закричала. К ней на помощь бросились прохожие.

От вида незнакомцев младенец заплакал. Мать унесла ребенка в ближайшую аптеку, где у него не нашли никаких травм.

В конце декабря 2024 года упавшая глыба льда ударила по голове школьницу в Санкт-Петербурге. Пострадавшую девочку доставили в больницу.

Врачи заявили, что школьница отделалась только ушибом и сотрясения головного мозга у нее нет.