На Манежной площади установили и украсили новогоднюю елку

На Манежной площади в Москве установили 22-метровую новогоднюю елку. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

На Манежной площади установили праздничную ель к началу проекта «Зима в Москве». Для украшения использовали пять километров световых гирлянд и более 10 тысяч игрушек, каждую из которых прикрепили вручную. Это сделали, чтобы украшения выдержали зимние капризы погоды.

Декоратор и автор концепции елки Ирина Сухотина сообщила, что центральному дереву, которое установили на Манежной площади, около 100 лет. Его нашли в Тверской области.

«Когда мы его рубили, оно было 25 метров, но потом часть ствола нужно было отпилить по техническим соображениям. И такого рода елка должна стоять одиночная, то есть она должна быть красивой, не иметь юга и севера, и быть пушистой со всех сторон… Поиски елки — это натуральная разведка вместе с лесниками», — поделилась Сухотина.

В этом году ель на Манежной площади украсили в стиле старинных русских игрушек. На ней появились шары диаметром 70 и 90 сантиметров. Их расписали вручную по эскизам московских художников.

Помимо этого, дерево украсили шелковыми флажками, золотыми и серебряными сосульками длиной 70 сантиметров, ватными человечками и куклами в традиционных народных костюмах.

Активно готовят к Новому году и Подмосковье. Так, в городском округе Воскресенск продолжаются работы по праздничному оформлению. В центре города установили ель высотой 20 метров на площади перед Ледовым Дворцом спорта «Химик». В ближайшее время рабочие приступят к ее украшению.

Накануне в Волоколамске приступили к оформлению 19-метровой главной елки. В этом году ее украсят более 150 звезд.