Более 150 звезд украсят главную новогоднюю елку в Волоколамске

В Волоколамске продолжается подготовка к зимнему сезону и новогодним праздникам. Сейчас на городской площади идет оформление 19-метровой главной елки.

В этом году дерево украсят новыми светящимися золотыми звездами, среди которых 92 малых и 54 больших. На макушке уже разместили главную звезду диаметром около метра. Дополнительную подсветку обеспечат почти 500 метров светящихся гирлянд.

На городской площади уже установлены светящийся снеговик и фотозона с каретой, по периметру размещены сотни метров гирлянд. В ближайшее время здесь появятся полутораметровые сверкающие шары.