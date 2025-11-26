Установку новогодних елей завершат в Воскресенске к 1 декабря

В городском округе Воскресенск продолжаются работы по праздничному оформлению к Новому году. В центре города завершается установка ели на площади перед Ледовым Дворцом спорта «Химик».

Пушистая ель высотой 20 метров станет центром притяжения для жителей. В ближайшее время рабочие приступят к ее украшению. Для этого уже подготовлены гирлянды и десятки крупных праздничных украшений.

Параллельно ведется монтаж новогодних деревьев в микрорайонах и сельских поселениях округа. Всего в этом сезоне планируется установить 20 праздничных елей.

Напомним, установку новогодних елок завершат до 1 декабря. В этот день в округе пройдут праздничные мероприятия, посвященные открытию зимнего сезона.

Главной площадкой праздника станет парк усадьбы Кривякино. Для гостей подготовят ярмарку, конкурсы и выступления творческих коллективов.