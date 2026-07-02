Юрист Георгиева предупредила, что курение на балконе может привести к уголовной ответственности
Юрист Алла Георгиева сообщила, что курение на балконе может повлечь за собой штраф до 15 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет. Об этом написала «Москва 24».
По словам Георгиевой, российское законодательство не запрещает курить на собственном балконе, однако это можно делать только до тех пор, пока не нарушаются права и интересы соседей. Если дым от сигарет регулярно попадает в окна, это может считаться нарушением права соседей на благоприятную окружающую среду, закрепленного в статье 42 Конституции РФ. В таком случае можно подать в суд и обязать человека прекратить курение на балконе.
Другое дело, если курящий нарушает правила пожарной безопасности. Например, бросает непотушенные окурки из окна или курит рядом с канистрой бензина. За это по статье 20.4 КоАП РФ предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В этом случае стоит обращаться в полицию или суд, предварительно собрав доказательства: фото и видеосъемку, а также показания свидетелей.
Георгиева подчеркнула, что регулярные жалобы на нарушающего пожарную безопасность соседа могут быть полезны в случае, если по его вине однажды произойдет пожар. В таком случае виновного ждет уголовная ответственность по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности (168 УК РФ). Она предполагает штраф до 120 тысяч рублей и лишение свободы на год.
Если во время пожара погибнет человек, судить будут по статье о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). В этом случае могут лишить свободы на срок до двух лет, а если погибших будет двое или больше — до четырех лет.