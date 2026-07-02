Юрист Георгиева предупредила, что курение на балконе может привести к уголовной ответственности

Юрист Алла Георгиева сообщила, что курение на балконе может повлечь за собой штраф до 15 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет. Об этом написала «Москва 24» .

По словам Георгиевой, российское законодательство не запрещает курить на собственном балконе, однако это можно делать только до тех пор, пока не нарушаются права и интересы соседей. Если дым от сигарет регулярно попадает в окна, это может считаться нарушением права соседей на благоприятную окружающую среду, закрепленного в статье 42 Конституции РФ. В таком случае можно подать в суд и обязать человека прекратить курение на балконе.

Другое дело, если курящий нарушает правила пожарной безопасности. Например, бросает непотушенные окурки из окна или курит рядом с канистрой бензина. За это по статье 20.4 КоАП РФ предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В этом случае стоит обращаться в полицию или суд, предварительно собрав доказательства: фото и видеосъемку, а также показания свидетелей.

Георгиева подчеркнула, что регулярные жалобы на нарушающего пожарную безопасность соседа могут быть полезны в случае, если по его вине однажды произойдет пожар. В таком случае виновного ждет уголовная ответственность по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности (168 УК РФ). Она предполагает штраф до 120 тысяч рублей и лишение свободы на год.

Если во время пожара погибнет человек, судить будут по статье о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). В этом случае могут лишить свободы на срок до двух лет, а если погибших будет двое или больше — до четырех лет.