Житель Салавата столкнул девушку с лестницы из-за сигарет

В Салавате мужчина после перепалки столкнул с лестницы в ночном клубе незнакомую девушку, из-за чего та получила серьезные травмы. Об этом 360.ru рассказала сама пострадавшая.

«Я его не знаю, я его видела в первый и последний раз в том клубе. Он дал зажигалку, мы с подругой прикурили. Мы стояли отдельно, и он сказал: „А вы знали, что курят только проститутки?“ Он говорил неприятные вещи, и мы начали с ним ругаться. Я бы никогда не подумала, что со мной может такое произойти», — отметила собеседница 360.ru.

По ее словам, незнакомый мужчина стал отчитывать ее за курение и распустил руки.

Она добавила, что после этого мужчина начал ругаться матом и угрожать, что он скинет ее с лестницы. Девушка обратила внимание, что агрессивный посетитель сказал, что ему за это ничего не будет.

«Мы начали ругаться еще сильнее. Он меня схватил, вытащил из курилки. <… > Мы до середины пролета с ним очень быстро пролетели, и он меня двумя руками сзади в лопатки толкнул», — объяснила она.

В результате девушка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом со смещением локтевого отростка и рассечение лба. Девушка сообщила, что ей сделали операцию на руке, но предстоит еще одна.

«У меня на лбу была дырка, мне ее зашивали. Наложили четыре шва. <… > Окулист подтвердила, что на фоне травмы у меня возникло ухудшение зрения», — сообщила она.

Отдел информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан подтвердил, что по заявлению пострадавшей возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«Личность мужчины установлена. В отношении него будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.

