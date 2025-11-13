Адвокат Мартазов напомнил об ответственности за курение в подъездах и у магазинов

Многие привычные действия могут привести к штрафам или даже судебным разбирательствам. Адвокат Илья Мартазов рассказал Life.ru о повседневных поступках, которые ставят человека вне закона.

По мнению специалиста, большинство россиян не осознают, что некоторые повседневные действия считаются нарушением. Он выделил наиболее частые ситуации с несоблюдением установленных правил.

Среди них — парковка у пешеходных переходов и публикация чужих фото без разрешения. Кроме того, ответственность предусмотрена за нецензурную брань в общественных местах. Речь идет о штрафе до 1000 рублей, а при злостном поведении — до 15 суток ареста.

Как пояснил Мартазов, под запретом находятся шумные вечеринки и ремонт ночью, а также курение в подъездах и у входов в магазины — денежное взыскание может доходить до трех тысяч рублей.