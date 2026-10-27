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    Москвичей предупредили об облачной погоде без дождя

    Синоптик Леус: в Москве 27 октября установится облачная погода

    осенние виды Николо-Угрешского монастыря города Дзержинский округа Люберцы
    Фото: осенние виды Николо-Угрешского монастыря города Дзержинский округа Люберцы/Медиасток.рф

    В Москве во вторник установится температура до +11 градусов, ожидается сухая и облачная погода. Об этом в телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Он уточнил, что 27 октября вдоль западных границ московского региона пройдет малоактивный атмосферный фронт.

    «При этом облака плотными не будут и не станут причиной дождей, а просвечивающее сквозь них Солнце удержит температуру выше обычных для этих дней октября значений», — отметил синоптик.

    Воздух прогреется в столице до +9…+11 градусов, а в области — до +7…+12. Максимальная температура окажется на два-три градуса выше нормы.

    В Москве будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется выше нормы и составит 759 миллиметров ртутного столба.

    Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что практически всю неделю дневная температура в Москве будет держаться на отметках +9…+11 градусов. В субботу есть высокая вероятность дождя.

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