Москвичам пообещали мокрый снег и гололедицу в четверг

Синоптик Леус: в Москве в четверг будет мокрый снег и гололедица

В Москве 12 ноября ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, а в отдельных районах не исключена гололедица. Об этом заявил синоптик Михаил Леус в телеграм-канале .

«Температура воздуха +1…+3 градуса, по области — 0…+4 градуса. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — заявил он.

В пятницу тоже возможны осадки: мокрый снег, сменяющийся дождями. В утренние часы местами вероятна гололедица. В ночное время температура будет колебаться от 0 до +2 градуса, а днем — от +3 до +5.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что наступление климатической зимы в Москве ожидается не ранее последней декады ноября — это связано с теплыми и влажными воздушными потоками с Атлантики, действующими в Центральной России.