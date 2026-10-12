Синоптик Ильин спрогнозировал до +17 градусов в Москве на этой неделе

В Москве на этой неделе температура ожидается от +2 до +17 градусов. Об этом сообщил синоптик и метеоролог Александр Ильин в беседе с Zvezdanews .

«В понедельник, то есть в начале рабочей недели, и в пятницу, в конце рабочей недели, в Москве ожидается достаточно теплая погода с максимальными значениями температуры +15... +17 градусов», — рассказал Ильин.

В понедельник в столице могут пройти дожди, а в пятницу ожидается облачная погода без осадков и слабый ветер. Со вторника по четверг прогнозируется облачность с максимальной температурой воздуха +9...+14 градусов днем. Со вторника по среду минимальная температура в Москве составит +6...+11 градусов. С 13 октября ветер повернет на северное направление и сохранится до четверга, его сила ожидается 3–8 метров в секунду. Ночью с четверга на пятницу похолодает, столбики термометров могут опуститься до +2.

В понедельник атмосферное давление в Москве составит 747 миллиметров ртутного столба, к пятнице оно поднимется почти до 760. По словам синоптика, среднесуточные значения температуры в течение всей рабочей недели будут превышать норму климата на 2–4 градуса.