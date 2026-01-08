Более 70 рейсов задержали в московских аэропортах из-за снегопада

В столичных аэропортах отменили или задержали более 70 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания» .

Непогода не дает возможности вылететь воздушным судам в Стамбул, Минск, Грозный и другие пункты назначения. Сильный снегопад накрыл Москву, как и прогнозировали специалисты.

Коммунальщики Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за метели. Все службы работают круглосуточно, чтобы оперативно очистить дороги и тротуары.

Московский регион накрыла непогода. В столицу пришел крайне активный балканский циклон «Фрэнсис». Атмосферное давление к вечеру рухнет на самое барическое дно — 733 миллиметра ртутного столба.