«Победа» откорректирует расписание полетов из-за снегопадов

Из-за снегопада в Москве и области авиакомпания «Победа» вынуждена изменить расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны или отменены, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«В связи со сложными метеоусловиями в Москве и Московской области Победа вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены», — отметили в «Победе».

Авиакомпания напомнила о сервисах, которые могут быть полезны пассажирам в текущей ситуации. С помощью услуги вынужденного возврата можно вернуть билет даже по невозвратным тарифам.

Авиакомпания работает в усиленном режиме, добавили в пресс-службе. Сотрудники обеспечивают клиентов информацией и обслуживанием по российским авиационным правилам и стандартам компании.

«Победа» рекомендует пассажирам проверять статус рейса перед поездкой в аэропорт. Это легко сделать через бота Витю, на сайте авиакомпании, по электронной почте или смс.

Накануне в столичных аэропортах отменили или задержали более 70 рейсов.

Городские службы Москвы перевели на круглосуточный режим работы для уборки снега. Для ликвидации последствий непогоды привлекли максимум техники и рабочих бригад. Для реагирования на нештатные ситуации город также мобилизовал аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.