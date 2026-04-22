Мавзолей Ленина закроют более чем на две недели

Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 23 апреля по 17 мая

С 23 апреля по 17 мая Мавзолей Ленина и некрополь на Красной площади закроют от посетителей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе охраны.

«С 23 апреля по 17 мая допуск посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — заявили в отделе ФСО по связям с прессой и общественностью.

Ранее 59% россиян поддержали идею предать тело Владимира Ленина земле. Остальные участники общественного опроса призвали не тревожить вождя мирового пролетариата. До этого депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила законодательно запретить ликвидацию Мавзолея.

С июня 2025 года Мавзолей Ленина находится на реставрации. В Минкультуры отмечали, что подрядчик проведет работы для «современного использования» и установит дополнительную защиту от аварий. Ремонт усыпальницы планируют завершить в 2027 году.