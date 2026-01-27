Россияне поддержали предание земле тела Ленина

Вынос Ленина из Мавзолея и предание тела земле поддержали 59% россиян

Большинство россиян поддержали инициативу выноса тела вождя мирового пролетариата Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади и его последующее погребение. Об этом со ссылкой на данные собственного опроса сообщила Lenta.ru.

Из 64,6 тысячи респондентов вариант похоронить Ленина выбрали 59%. Остальные участники опроса решили не тревожить вождя мирового пролетариата и оставить его в усыпальнице.

В июле прошлого года вопрос захоронения тела Владимира Ленина в своем документальном фильме «Мумия» подняли журналисты телеканала «Спас», чем вызвали сильный гнев со стороны партии КПРФ.

Первый секретарь новосибирского обкома Анатолий Локоть призвал однопартийцев добиться признания авторов съемки иностранными агентами.

Мавзолей Ленина с июня 2025 года находится на реставрации. По данным Министерства культуры России, подрядчик установит дополнительную защиту от аварий и проведет работы для «современного использования». Ремонт усыпальницы закончится в 2027 году.