Мавзолей Ленина под реставрацию. Минкультуры запустило масштабный проект

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве отреставрируют. Инициативу выдвинуло Минкультуры, что следует из данных на официальном сайте государственных закупок.

В карточке закупки указано, что подрядчик обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. В частности, речь идет о противоаварийных и реставрационных работах. Также отмечены некие работы «по приспособлению к современному использованию».

Согласно тендерной документации, все работы необходимо завершить до 19 июня 2027 года.

Комплекс реставрационных мероприятий охватит три яруса мавзолея, включая подземную часть, общая площадь которого превышает три тысячи квадратных метров.

Министерство в закупке обозначило готовность потратить на реставрацию чуть больше 20 миллионов рублей. Контракт выиграла группа компаний, которая обязалась выполнить проект дешевле.

В проектной документации сказано, что во время работ часть помещений мавзолея должны быть приспособлены для «административных нужд».

Мавзолей, памятник-усыпальница, расположен у Кремлевской стены в российской столицы. Тело Владимира Ленина хранится здесь с 1924 года. Здесь же в 1953–1961 годах находился саркофаг с телом Сталина, в итоге его похоронили в некрополе.

В 2021 году политолог предполагала, что мавзолей стал своего рода политическим инструментом.