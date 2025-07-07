В ГД предложили запретить ликвидировать Мавзолей Ленина

Депутат Глазкова внесла в Госдуму проект об увековечивании памяти Ленина

Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект об увековечивании памяти Владимира Ленина. Он подразумевает запрет на переименование улиц, связанных с ним, а также ликвидацию Мавзолея Ленина. Проект опубликовали в электронной базе ГД.

Под защиту инициативы попали административно-территориальные центры, населенные пункты, памятники, бюсты, мемориальные доски, названия улиц и площадей, а также предприятия, музеи, учебные заведения и даже космические объекты, носящие имя Ленина или содержащие его изображение.

«Ликвидация и переименование упомянутых в статье 2 настоящего закона объектов не допускается», — уточнили в пояснительной записке.

Также в документе указано, что уничтожение памятников Ленину на Украине — это «начало неонацистского переворота и русофобии». По мнению Глазковой, очернение памяти лидера используется враждебными государствами для подрыва имиджа России как правопреемницы СССР.

Ранее Минкультуры предложило отреставрировать Мавзолей Ленина на Красной площади. Работы планируют завершить до 19 июня 2027 года.