Отопительный сезон продлили в Подмосковье из-за холодов | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 18:40 Отопительный сезон продлили в Подмосковье из-за холодов Медиасток.рф

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Правительство Подмосковья рекомендовало продлить муниципалитетам отопительный период в связи с холодами. Данные меры следует принять до 9 мая.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики Евгения Хромушина, отключение теплоснабжения допустимо при повышении среднесуточной температуры до +8 градусов и выше в течение пяти суток.

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Согласно прогнозам, в течение недели вероятны ночные заморозки до –3 градусов, а дневная температура не превысит +11 градусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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