Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании на День Победы | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 13:49 Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании на День Победы Синоптик Шувалов: вторая волна похолодания придет в Москву и Подмосковье 8 мая РИА «Новости»

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Новые длинные майские выходные для жителей Москвы и Московской области начнутся с похолодания. Пик снижения температуры придется на последний рабочий день недели, а также на День Победы. Об этом в комментарии 360.ru заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он подчеркнул: что это уже вторая волна похолодания в мае, которая накроет московский регион. Синоптик добавил, что первые признаки изменения погоды жители заметят 7 мая, когда на юге Московской области начнутся дожди, а на севере выпадет мокрый снег.

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«Похолодание начнется 8 мая, потому что ветер перестроится на северо-северо-восточный. Температура опустится до +5 градусов днем. В ночь на 9 мая и в Москве и по области ожидается -1...-3 градуса. Днем около +5 градусов и без особого солнца», — поделился Шувалов.

Собеседник 360.ru добавил: что перспектива улучшения погоды начнется с 10 мая. Быстрого потепления ждать не придется, но к субботе и воскресенью воздух прогреется до +10..+12 градусов и останется в этих пределах.

Предпраздничное похолодание также ожидает жителей Санкт-Петербурга. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, перед Днем Победы столбики термометров опустятся до показателя +3...+4 градуса. Кроме того высока вероятность прихода небольшого снега.